Conselho Europeu nomeia Boris Vujcic para substituir Luis de Guindos em junho

"O Conselho Europeu nomeou hoje Boris Vujcic como vice-presidente do BCE para um mandato de 8 anos, não renovável. O novo vice-presidente substituirá Luis de Guindos a partir de 01 de junho de 2026", indica em comunicado a estrutura que junta os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE).

A decisão do Conselho Europeu foi tomada hoje, numa reunião dos líderes da UE em Bruxelas, após consulta ao Parlamento Europeu e ao conselho do BCE.

Em meados de janeiro, o Eurogrupo deu o seu apoio à candidatura Boris Vujcic, num processo ao qual também concorreu o ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

Mário Centeno esteve entre os candidatos, mas o Governo português acabou por desistir dessa candidatura, num esforço para consenso que levou à retirada dos nomes menos votados.

O Conselho da UE adotou, no final de janeiro, a sua recomendação para esta nomeação e, na semana passada, o Parlamento Europeu deu o seu aval.

Boris Vujcic é atualmente governador do Hrvatska Narodna Banka (Banco Nacional Croata), que é o banco central da Croácia.

A comissão executiva do BCE é responsável pela execução da política monetária da zona euro, conforme definida pelo conselho do banco central.