Consórcio europeu MBDA anuncia venda de sistema de mísseis Sea Captor ao Brasil

O Sea Captor é um dispositivo "inteligente de controlo de armas" associado ao Míssil Modular Comum Antiaéreo que proporciona uma "autodefesa total" e defesa aérea, anunciou a MBDA num comunicado em que, segundo a agência de informação espanhola, a Efe, não foram avançados valores para o negócio.

O objetivo é proteger não apenas as fragatas Tamandaré, mas também outras embarcações e infraestruturas, de "uma gama completa de ameaças" no mar ou nos portos, assim como em outros cenários de conflito.

Este sistema de defesa já está operacional nas fragatas da Marinha Real britânica e também foi vendido aos governos do Chile, Nova Zelândia e Canadá.

O MBDA é um consórcio especializado no fabrico e comercialização de mísseis, e é detido pelo grupo europeu Airbus e pelo britânico BAE Systems, ambos com 37,5% do capital, a que se junta a empresa italiana Leonardo, com outros 25%.

No ano passado, o grupo faturou 3,6 mil milhões de euros.