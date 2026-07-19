Constrangimentos nos aeroportos são "uma mancha para o país", critica o CEO do Vila Galé

Em entrevista ao programa, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Gonçalo Rebelo de Almeida considera queDestaca que os constrangimentos nos aeroportos nacionais estão a afetar um mercado estratégico como é o Reino Unido e mercados de aposta como Brasil, Canadá e Estados Unidos da América (EUA) e que, por isso, "" e "".Sobre o verão no Algarve, o CEO diz que a procura é idêntica à do ano passado e diz mesmo que "" e reforça que "Nesta entrevista Gonçalo Rebelo de Almeida aponta o dedo aos licenciamentos, lembrando que

O CEO revela que até 2028 o Vila Galé tem 14 projetos em carteira para concretizar e que nesse ano o grupo conta ter 40 hotéis em Portugal e já este ano está previsto abrir mais três no Brasil e dois em Portugal. Sendo que Rebelo de Almeida conta voltar à atividade em Cuba quando for encontrada uma solução entre aquele país e os EUA.





Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Inês Pinto Miguel, do Jornal de Negócios.

