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Construção de dessalinizadora do Algarve arranca para a semana sob contestação

Construção de dessalinizadora do Algarve arranca para a semana sob contestação

Começa, na próxima semana, a construção da dessalinizadora do Algarve. A estação vai transformar água salgada em água doce, para garantir uma nova origem de água potável para o sul do país, uma região particularmente vulnerável à seca.

RTP /
Foto: Abdel Majid BZIOUAT / AFP

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O investimento é de 108 milhões de euros, sendo que a obra de construção da desta central deve ficar concluída em 2028.

No entanto esta obra está a gerar contestação por parte dos pescadores do Algarve e dos ambientalistas, com duas manifestações que se opõem a esta construção e que estão marcadas para este sábado.

Tatiana Felício – RTP Antena 1


Haverá uma marcha por mar organizada pela QUARPESCA - Associação dos Armadores de Pescadores de Quarteira e um cordão humano por terra marcado pela Associação da Baleeira - Associação de pesca desportiva sediada em Albufeira.

A Agência Portuguesa do Ambiente aprovou o arranque da construção da primeira Estação de Dessalinização de Água do Mar em Portugal Continental.

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