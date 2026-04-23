Economia
Construção de dessalinizadora do Algarve arranca para a semana sob contestação
Começa, na próxima semana, a construção da dessalinizadora do Algarve. A estação vai transformar água salgada em água doce, para garantir uma nova origem de água potável para o sul do país, uma região particularmente vulnerável à seca.
O investimento é de 108 milhões de euros, sendo que a obra de construção da desta central deve ficar concluída em 2028.
No entanto esta obra está a gerar contestação por parte dos pescadores do Algarve e dos ambientalistas, com duas manifestações que se opõem a esta construção e que estão marcadas para este sábado.
Haverá uma marcha por mar organizada pela QUARPESCA - Associação dos Armadores de Pescadores de Quarteira e um cordão humano por terra marcado pela Associação da Baleeira - Associação de pesca desportiva sediada em Albufeira.