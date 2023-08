O custo da mão de obra aumentou quase 8% e é o custo que mais pesa no agravamento dos preços.



Já os materiais de construção estão mais baratos, em particular certos tipos de aço, com decréscimos até 30%.



No entanto, o cimento está 20% mais caro do que em junho de 2022, e a madeira e o betão registaram aumentos superiores a 15%.