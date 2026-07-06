Consumo de eletricidade registou máximos na semana passada - REN

No dia 02 de julho, o consumo diário atingiu 165,6 GWh (gigawatts hora), um valor que "voltou a ser superado no dia seguinte, 03 de julho, ao alcançar 171,1 GWh".

De acordo com a REN, "o anterior máximo registado em meses de verão era de 163,4 GWh" a 13 de julho de 2022.

Paralelamente, a ponta de consumo de verão registou um novo recorde às 20:00 de 02 de julho, "quando a procura instantânea de eletricidade atingiu os 8.493 MW [megawatts], ultrapassando o anterior máximo de 7.918 MW, registado a 30 de junho de 2025".

A REN indicou que estes valores comparam com "os valores máximos de inverno que são naturalmente maiores, 197,1 GWh e 10.261 MW".

Para a REN, "os valores de consumo agora alcançados evidenciam uma tendência de aproximação", algo que se tem verificado, destacou, entre os consumos máximos de verão e de inverno.