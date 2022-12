Contra "perda do poder de compra". CP e IP com greve ao trabalho suplementar

As estruturas sindicais que convocarm a ação de luta nas duas empresasAté ao início da noite de segunda-feira - segunda e última jornada de uma greve que perfez 48 horas - foram suprimidos 726 comboios, a maioria urbanos de Lisboa e regionais e inter-regionais, de acordo com dados da CP citados pela agência Lusa. "Circularam 240 comboios. Estavam programados 966, foram suprimidos 726", adiantou a empresa ferroviária.No conjunto dos comboios suprimidos, 43 eram de longo curso, 194 regionais e inter-regionais, 353 urbanos de Lisboa e 136 urbanos do Porto.A plataforma que convocou as ações de luta é composta pela ASCEF - Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária, pela ASSIFECO - Associação Sindical Independente, pelo FENTCOP - Sindicato Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas, SINDEFER - Sindicato Nacional Democrático da Ferrovia, SINFA - Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários de Infraestruturas e Afins, SINFB - Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários, SIOFA - Sindicato Independente dos Operacionais e Afins e pelo STF - Sindicato dos Transportes Ferroviários.

c/ Lusa