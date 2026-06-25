Contratos precários no Estado caíram 1,16% no final de 2025 diz DGAEP

Segundo o documento, da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), havia 16.098 prestadores de serviços a 31 de dezembro de 2025, uma redução de 1,16% face aos 16.287 no período homólogo (-189).

Esta evolução foi justificada sobretudo pela redução verificada na administração regional e local, "que registou um decréscimo de 816 prestações de serviços, associado sobretudo à diminuição das avenças", explica a DGAEP.

Quanto à modalidade destas prestações de serviços, 8.728 eram por tarefa e 7.370 por avença.

A DGAEP adianta ainda que "a grande maioria dos prestadores de serviços (93,2%) exerciam a sua atividade em entidades enquadradas na atividade "Administração Pública, defesa e segurança social obrigatória".

O boletim revelou também que, em 31 de dezembro de 2025, o emprego nas administrações públicas situava-se em 762.278 postos de trabalho, o que representa um aumento de 4,8% face a 31 de dezembro de 2011 e um aumento de 1,2% em termos homólogos.