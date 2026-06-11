Coreia do Sul aplica multa recorde de 354 ME à Coupang por fuga de dados

A sanção, anunciada pela Comissão de Proteção de Informações Pessoais (PIPC, na sigla em inglês), é a mais elevada alguma vez aplicada no país por uma fuga de dados.

"Este incidente não se deveu a um método de pirataria informática avançado, mas sim à falta de um sistema básico de gestão de segurança e a uma negligência na administração", afirmou a presidente da PIPC, Song Kyung-hee.

Segundo a reguladora, a exposição de informações pessoais afetou 37,5 milhões de utilizadores da plataforma.

A PIPC acusou ainda a empresa de ter eliminado manualmente cerca de cinco meses de registos de acesso à aplicação e de não ter suspendido a política de eliminação automática desses dados, circunstâncias que terão dificultado a investigação.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, a multa inclui uma coima de 423.580 milhões de wons (cerca de 240,3 milhões de euros) relacionada com a fuga de dados e uma sanção adicional de 201.160 milhões de wons (cerca de 114 milhões de euros) por recolha não autorizada de informações dos utilizadores.

A subsidiária logística Coupang Fulfillment Services foi igualmente multada em 248 milhões de wons (cerca 140.716 euros) por várias infrações às regras de proteção da privacidade.

A decisão surge cerca de seis meses depois de a empresa ter comunicado, em novembro, um incidente de segurança que expôs nomes, números de telefone e moradas de entrega de milhões de cidadãos sul-coreanos.

A multa supera a anterior sanção recorde por fuga de dados no país, aplicada à SK Telecom, condenada ao pagamento de 134.800 milhões de wons (cerca de 76,5 milhões de euros) no ano passado.

Em reação, a Coupang lamentou a decisão e anunciou a intenção de contestar a sanção através de "um processo legal".

Num comunicado, a empresa alegou que a comissão não teve suficientemente em conta as medidas adotadas para evitar danos adicionais após o incidente, nem as explicações apresentadas pela companhia.

Fundada na Coreia do Sul, mas constituída e cotada nos Estados Unidos, a Coupang opera a maior plataforma de comércio eletrónico do país asiático, mercado de onde obtém a maior parte das suas receitas.