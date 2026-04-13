Coreia do Sul e Polónia acordam aumento de cooperação militar e energética

"A cooperação mutuamente benéfica entre os nossos dois países na indústria de defesa será ampliada ainda mais", afirmou o Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, numa declaração conjunta sobre os resultados da sua reunião com Tusk.

Segundo uma nota publicada depois da reunião, ambos os países decidiram ainda elevar a relação bilateral a uma parceria estratégica integral, após terem reforçado a cooperação em defesa nos últimos anos, em plena guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

Em dezembro passado, o Governo da Polónia assinou um contrato de cerca de quatro mil milhões de dólares (3,4 mil milhões de euros) com um consórcio liderado pela empresa sul-coreana Hanwha Aerospace para o fornecimento de foguetes guiados, destinados aos sistemas de lançadores múltiplos Chunmoo, e para a sua produção em território polaco.

Também em 2025 foi assinado um acordo que pretende transformar a Polónia num centro-chave de montagem de armamento sul-coreano na Europa, bem como contratos de compra de aeronaves e tanques militares sul-coreanos por parte de Varsóvia, desde 2022.

Os avanços nas relações bilaterais surgem num contexto de crescente preocupação na Polónia, país vizinho da Ucrânia, com uma possível expansão do conflito entre Kiev e Moscovo, bem como após a condenação conjunta de Seul e Varsóvia ao envio de soldados norte-coreanos em apoio à Rússia.

Neste quadro, ambos os líderes concordaram que a segurança na península coreana e na Europa está estreitamente interligada, e decidiram intensificar a comunicação estratégica para responder aos desafios globais, disse Lee.

Seul e Varsóvia comprometeram-se também a reforçar a cooperação em matéria de cadeias de fornecimento energético para contribuir para a sua estabilização num contexto de incerteza derivado do conflito no Irão.

No domínio comercial, o chefe de Estado sul-coreano destacou o papel das empresas do país asiático no setor das baterias para veículos elétricos na Polónia.

A cimeira decorre no âmbito da primeira visita de um primeiro-ministro polaco à Coreia do Sul em 27 anos, embora em 2024 o então presidente polaco Andrzej Duda tenha visitado a capital sul-coreana para uma cimeira bilateral.