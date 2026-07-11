Cortes noturnos de água afetam uma dezena de localidades em Almada





Já nos últimos dias estiveram em prática decisões semelhantes, variando as localidades consoante os dias. Por exemplo, na noite de sexta-feira os cortes foram realizados nas localidades de o Feijó, Laranjeiro, Vale Flores, Barrocas, Cova da Piedade e Chegadinho.





Numa nota conjunta divulgada nas páginas de Facebook da Câmara de Almada e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada faz-se saber que o "corte total do abastecimento de água" vai afetar a localidade do Pragal até à Praceta Ricardo Jorge, a vila de Monte de Caparica, a localidade de Raposo, Torre, Murfacém, localidade de Pêra, bairro do Alto Índio, bairro de Vale Flores, bairro da Quinta do Secretário e bairro do Vale Mourelos.







"O restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas", indicou a autarquia do distrito de Setúbal.



As falhas de água estão nos últimos dias a afetar milhares de pessoas, em particular na Costa da Caparica.





Na segunda-feira foi ativado o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e criado um gabinete de crise, tendo a presidente da câmara, Inês de Medeiros, três dias depois, quarta-feira, face ao agravamento da situação, decretado situação de alerta no município.





Corte total no abastecimento





Entre as medidas para combater a escassez de água no concelho está o corte total do abastecimento em determinadas zonas entre as 10 da noite e as seis da manhã e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais. Entre estes que estão proibidos inclui-se a rega de jardins públicos e privados e de campos de golfe, a lavagem de viaturas, o enchimento de piscinas, a utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares, o funcionamento das fontes ornamentais, lagos artificiais e outros elementos de uso estético de água e a lavagem de pavimentos exteriores, logradouros, paredes e telhados.



A partir de hoje vários equipamentos desportivos municipais de Almada vão estar com condicionamentos no acesso e os eventos Trafaria Com Prova, previsto para decorrer entre hoje e domingo, e Solar Com Vida, previsto para sábado, na Sobreda, foram adiados devido à situação de alerta.



Segundo a autarquia, a situação que o município de Almada enfrenta é excecional e resulta de um aumento muito significativo do consumo de água, que exerceu uma pressão sem precedentes sobre o sistema de abastecimento.







c/ Lusa

São onze as zonas do concelho de Almada que ficam sem água entre as dez da noite e as seis da manhã de domingo. Trata-se de uma estratégia da Câmara de Almada visando restabelecer as reservas de água.