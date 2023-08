Corticeira Amorim compra 55% do capital do grupo VMD por 12 milhões de euros

A execução desta operação ainda está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, o que segundo a corticeira acontecerá brevemente.

"A Corticeira Amorim, por intermédio da sua filial Amorim Cork, celebrou um acordo para a aquisição de 55% do capital social da VMD Group, com sede em Pully, Suíça, no montante de 11,6 milhões de CHF [francos suíços]", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Grupo VMD, controlado por Vanessa Druz, produz e comercializa rolhas e cápsulas, produtos enológicos, barricas e equipamentos para adegas.

"Com esta operação, a Corticeira Amorim adquire uma participação significativa num grupo familiar que detém marcas reconhecidas pela sua qualidade, uma vasta gama de produtos e uma relação privilegiada com uma sólida base de cliente, o que lhe permitirá reforçar a sua presença na Suíça", sublinhou.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Corticeira Amorim desceram 0,60% para 10,00 euros.