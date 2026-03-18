Cotação do Brent prossegue escalada e aproxima-se dos 108 dólares

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, acabou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 2,96 dólares acima dos 103,42 com que encerrou as transações na terça-feira.

O Brent continuou a subir, chegando mesmo a superarmos 110 dólares, depois de o Irão ter acusado Israel e os EUA de terem atacado o campo de gás de Pars, considerado o maior do mundo, e prometido retaliar, fazendo o mesmo a refinarias e outros campos na região.

"Este tipo de ações agressivas não representa qualquer benefício para o inimigo sionista norte-americano nem para os seus aliados; pelo contrário, só agravam a situação e podem desencadear consequências incontroláveis que vão afetar todo o mundo", disse o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, nas redes sociais.

Horas depois, o Irão atacou a refinaria de Ras Lafan, o principal local de produção de gás líquido no Qatar, já confirmado pela QatarEnergy, bem como um depósito de combustível para avião em Riade, na Arábia Saudita.

Segundo o analista Fawad Razaqzada, da Forex, o avanço da cotação em direção aos 108 dólares, dissipou a calma que parecia reinar no início da semana e os investidores abandonaram as expectativas de uma redução do nível do conflito, para passarem a conviver com a persistência das interrupções no fornecimento de petróleo em vez de desaparecerem.

"Existia alguma esperança de que as tensões diminuíssem, sobretudo depois de os comentários de Trump o terem insinuado. Mas a narrativa voltou a mudar e os investidores agora reagem notícia a notícia. As ações caem quando o petróleo sobe, recuperam quando a tensão alivia, e assim sucessivamente", comentou.