Covid-19. Eurogrupo arrasta-se na procura de resposta à pandemia

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/kGHoURgdrv — Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020

escreveu o ministro português das Finanças na rede social Twitter. acrescentou o presidente do bloco ministerial. Mário Centeno insiste, mesmo assim, que o objetivo permanece inalterado, ou seja,

Foi também adiada a conferência de imprensa agendada para a manhã desta quarta-feira.





A reunião do Eurogrupo, que decorreu por videoconferência e foi liderada a partir de Lisboa, teve início com uma hora de atraso, às 15h00 de terça-feira. Esteve interrompida, depois das 18h00, durante horas, até cerca das 22h00. Neste intervalo prosseguiram contactos bilaterais – uma tradição dos diretórios europeus – na tentativa de divisar consensos. Sem sucesso.

Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas



O pomo da discórdia prende-se neste momento com o financiamento destinado aos países-membros. Mário Centeno sustenta que este deve ser obtido por via de linhas de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade, advogando que se trata da fórmula mais “consensual” e prática.

Uma linha de separação entre norte e sul

. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, já se manifestou contra empréstimos a partir do fundo de resgate do bloco da moeda única.

Esta é já a quarta reunião do Eurogrupo, por videoconferência, em cerca de um mês.



e colocam condições às linhas de crédito do Mecanismo de Estabilidade.Haverá menos obstáculos ao programa de 100 mil milhões de euros, proposto pela Comissão Europeia, tendo em vista o financiamento de regimes de proteção de emprego e a garantia de 200 mil milhões de euros do Banco Europeu de Investimento (BEI) para apoio a empresas em apuros.Medidas a submeter aos chefes de Estado e de governo da União Europeia.A 26 de março, o Conselho Europeu mandatou o Eurogrupo para apresentar, em duas semanas, um conjunto de propostas para fazer face aos reflexos socioeconómicos da pandemia do novo coronavírus, que tivessem “em conta a natureza sem precedentes do choque”. A reunião de líderes, igualmente através de videoconferência, decorreu sob tensão.

O que se viu e ouviu nos ecrãs de uma reunião tensa



A RTP apurou que que houve discussões bilaterais e multilaterais durante tensas 16 horas de trabalhos do Eurogrupo. A própria preparação da reunião revestiu-se de dificuldades e as posições iniciais estavam dispersas. Já perto do final das discussões, os ministros terão estado próximos de alcançar um acordo. Vários dos governantes tiveram de abandonar os trabalhos por causa de compromissos nacionais.Relativamente às, não houve um debate direto, dada a existência de uma maioria de países-membros que o considerou extemporâneo.(em atualização)

