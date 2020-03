Covid-19. Interrompida produção na Autoeuropa por falta de funcionários

A empresa garante que está em permanente contacto com a administração a Alemanha, com as autoridades nacionais e com a Comissão de Trabalhadores para tomar as decisões que garantam o normal funcionamento da fábrica, assegurando a saúde de todos.



Recorde-se que a fábrica de Palmela representa 1,6 por cento do PIB de Portugal. É um dos principais motores da economia.