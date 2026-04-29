CP aumenta lucros em 166% em 2025 e atinge número recorde de passageiros

CP aumenta lucros em 166% em 2025 e atinge número recorde de passageiros

A CP-Comboios de Portugal atingiu 4,8 milhões de euros de resultados líquidos em 2025, mais três milhões de euros do que em 2024, o que representa um crescimento de 166%, revelou o Ministério das Infraestruturas.

RTP /
Foto: Comboios de Portugal

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Foi registado um crescimento da procura, com um número recorde de passageiros. Em 2025, a CP transportou mais de 208 milhões de passageiros, o que corresponde a um aumento de 10% face a 2024.
De acordo com o Ministério, o Passe Ferroviário Verde contribuiu para o aumento da procura, em particular no serviço regional.
“A prestação de contas de 2025 reflete uma consolidação da saúde financeira da empresa que a prepara para próximos desafios”, assegura o Governo em comunicado.

A empresa saiu da lista do Sector Institucional das Administrações Públicas, e a partir de 2027, a decisão permite à empresa “ter maior liberdade de gestão e na contratação de recursos, aproximando-se mais de uma gestão empresarial”.

“Congratulamo-nos com os resultados positivos da CP, que dão um sinal de confiança sobre o futuro da empresa enquanto operador público”, refere o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, citado no comunicado. “Continuamos apostados em investir na ferrovia, combater a pobreza de mobilidade e em investir em soluções de transporte descarbonizadas”, acrescenta.

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