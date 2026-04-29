Economia
CP aumenta lucros em 166% em 2025 e atinge número recorde de passageiros
A CP-Comboios de Portugal atingiu 4,8 milhões de euros de resultados líquidos em 2025, mais três milhões de euros do que em 2024, o que representa um crescimento de 166%, revelou o Ministério das Infraestruturas.
De acordo com o Ministério, o Passe Ferroviário Verde contribuiu para o aumento da procura, em particular no serviço regional.
“A prestação de contas de 2025 reflete uma consolidação da saúde financeira da empresa que a prepara para próximos desafios”, assegura o Governo em comunicado.
A empresa saiu da lista do Sector Institucional das Administrações Públicas, e a partir de 2027, a decisão permite à empresa “ter maior liberdade de gestão e na contratação de recursos, aproximando-se mais de uma gestão empresarial”.