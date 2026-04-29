CP aumenta lucros em 166% em 2025 e atinge número recorde de passageiros

De acordo com o Ministério, o Passe Ferroviário Verde contribuiu para o aumento da procura, em particular no serviço regional.

“A prestação de contas de 2025 reflete uma consolidação da saúde financeira da empresa que a prepara para próximos desafios”, assegura o Governo em comunicado.





A empresa saiu da lista do Sector Institucional das Administrações Públicas, e a partir de 2027, a decisão permite à empresa “ter maior liberdade de gestão e na contratação de recursos, aproximando-se mais de uma gestão empresarial”.









Foi registado um crescimento da procura, com um número recorde de passageiros. Em 2025, a CP transportou mais de 208 milhões de passageiros, o que corresponde a um aumento de 10% face a 2024.“Congratulamo-nos com os resultados positivos da CP, que dão um sinal de confiança sobre o futuro da empresa enquanto operador público”, refere o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, citado no comunicado. “Continuamos apostados em investir na ferrovia, combater a pobreza de mobilidade e em investir em soluções de transporte descarbonizadas”, acrescenta.