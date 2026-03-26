Crédito à habitação acelera em fevereiro pelo 25.º mês consecutivo para 111.658 ME

Os dados foram hoje publicados pelo BdP e registam que foi o valor mais alto desde o início da série, em 1980, e que a subida de 10,4% foi a maior variação anual desde fevereiro de 2006 (10,5%).

Face a janeiro, a subida foi de 747 milhões de euros.

Já o montante de empréstimos ao consumo e outros fins aumentou 7,9% em termos homólogos e 159 milhões de euros em cadeia, para 33.996 milhões de euros.

Esta variação anual resultou de um abrandamento de 8,9% em janeiro para 8,7% em fevereiro nos empréstimos para outros fins e uma aceleração de 7,3% para 7,5% na evolução homóloga do consumo.

Globalmente, em fevereiro, o montante total de empréstimos a particulares cresceu 9,8% em termos homólogos e 906 milhões de euros em cadeia, para 146.400 milhões de euros.

No que diz respeito ao `stock` de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas, no final de fevereiro totalizava 74.524 milhões de euros, mais 442 milhões de euros face a janeiro e 4,1% em termos homólogos.

Segundo o banco central, as microempresas e as pequenas empresas mantiveram taxas de variação anual positivas (de 14,1% e 5,3%, respetivamente), enquanto os empréstimos às médias empresas e grandes empresas "mantiveram taxas de variação anuais negativas (-1,2% e -3,6%, respetivamente)".

O BdP sublinhou ainda que o crédito ao setor da construção e atividades imobiliárias acelerou em fevereiro 10,1%, que compara com 5,9% um ano antes e 8,7% em janeiro.

Nos setores do comércio, transportes e alojamento, a taxa de variação anual aumentou para 4,4% (3,8% em janeiro), o crédito ao alojamento e restauração e ao comércio subiram 5,3% e 6,0%, respetivamente, em termos homólogos, e o crédito ao setor dos transportes e armazenagem recuou 1,4%.

Por sua vez, o setor das indústrias e eletricidade teve uma taxa de variação anual de -2,3% em fevereiro, contra -2,1% em janeiro.

No que diz respeito aos depósitos, no final de fevereiro, os bancos acumulavam 201.088 milhões de euros de particulares, mais 434 milhões de euros que no mês anterior. A taxa de variação anual foi, nesse mês, de 4,4%, equivalente ao registado em fevereiro, mas um abrandamento em relação aos 3,4% do mês homólogo.

O banco central assinala que esta variação "refletiu um aumento de 132 milhões de euros nas responsabilidades à vista (maioritariamente depósitos à ordem) e de 302 milhões nos depósitos a prazo (que incluem depósitos com prazo acordado e depósitos com pré-aviso)".

Já o `stock` dos depósitos das empresas cresceu 508 milhões de euros em cadeia, para 73.835 milhões de euros, numa taxa de crescimento anual de 7,9% (acima dos 7,7% de janeiro).