Economia
Crédito à habitação cresceu em abril ao ritmo mais rápido dos últimos 23 anos
Os empréstimos para a compra de casa alcançaram os 115 mil milhões de euros. É um crescimento homólogo de 10,7%, o maior desde fevereiro de 2003.
Os números, divulgados esta segunda-feira pelo branco de Portugal, revelam que o mercado de crédito à habitação está a expandir-se a um ritmo que não se via desde o início do século.
São resultados impulsionados pela garantia pública aos jovens, que permite que compradores até aos 35 anos tenham um financiamento de 100% na compra da primeira casa.
São resultados impulsionados pela garantia pública aos jovens, que permite que compradores até aos 35 anos tenham um financiamento de 100% na compra da primeira casa.