Crédito à habitação. Desde abril de 2017 que a avaliação bancária das casas não para de subir

Há mais de dois anos que as casas estão a subir de preço. E isso reflete-se no valor que é atribuído pelos bancos no momento de emprestarem dinheiro para a compra de habitação.



Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e mostram que o valor médio da habitação em julho rondava os 1.283 euros por metro quadrado, mais 11 euros que o mês anterior.



E contas feitas, se compararmos com julho do ano passado os valores aumentaram cerca de 96 euros.