Criada associação para dinamizar projetos no território das Linhas da Beira Baixa e Alta

A associação Move Beiras, criada no dia 08 de abril, tem como objetivo "dinamizar o interior; promover a utilização do comboio; potenciar a criação de riqueza e valorização das pessoas e dos territórios percorridos pelas Linhas Ferroviárias da Beira Baixa e Beira Alta", segundo o seu presidente, Filipe Santos.

O dirigente disse à agência Lusa que a associação sem fins lucrativos, que surgiu após a reabertura da via férrea Guarda - Covilhã, em 02 de maio de 2021, vai posicionar-se na divulgação do "imenso território" entre as Linhas Ferroviárias da Beira Baixa e da Beira Alta, no interior do país.

A associação pretende "motivar vontades, estabelecer parcerias, pensar em projetos de dinamização turística, social e educativa com impacto na promoção da região" e "colaborar na sua concretização".

"Esta associação tem o grande intuito de ser facilitadora de parcerias, estabelecendo protocolos com a CP, as Comunidades Intermunicipais e os municípios, para que se possa dinamizar o território em rede", disse Filipe Santos.

De acordo com o responsável, os quatro membros fundadores da coletividade "têm em comum a proximidade profissional, familiar ou afetiva com o caminho-de-ferro".

"A Benespera, terra de ferroviários, com uma história e uma dinâmica social e económica muito ligadas ao caminho-de-ferro, soube estar à altura do acontecimento: deu vida e utilidade ao comboio. Por três vezes a população desta aldeia do Vale da Teixeira encheu as carruagens: a primeira logo a 02 de maio de 2021, a mais recente a 26 de março de 2022", lembrou a associação.

A fonte referiu, ainda, que "há também uma dinâmica progressiva de uso do comboio nas ligações quotidianas".

"Recuperam-se, aos poucos, hábitos perdidos e a Benespera afirma-se como capital ferroviária da Beira Baixa - um título concedido por aqueles que chegam de comboio ali são festivamente recebidos", rematou.

A associação Move Beiras vai assinalar, na segunda-feira, o primeiro aniversário da reabertura do troço ferroviário Covilhã - Guarda, com a inauguração, na estação ferroviária da Benespera, de um painel que será instalado na sala de espera dos passageiros.

Segundo Filipe Santos, o painel terá o nome dos cerca de 100 participantes na viagem inaugural do dia 02 de maio de 2021, fotografias antigas, versos da autoria de Suzete Rabaça e uma alusão à inauguração ocorrida em 11 de maio de 1893.

O painel será inaugurado pelas 17:20 de segunda-feira, numa cerimónia que deverá contar com a presença do presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa.

Hoje, dia da festa anual de Santo Antão, pelas 12:13, a mordomia levará a banda Filarmónica de Eirada até à estação do comboio da Benespera para receber aqueles que se deslocam da Guarda para a romaria neste meio de transporte, retomando uma velha tradição.

O troço da Linha da Beira Baixa, entre a Guarda e a Covilhã, reabriu ao serviço comercial no dia 02 de maio de 2021 e foi inaugurado no dia 04 pelo ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos.

O troço ferroviário estava fechado desde 2009 e reabriu após obras de requalificação e de eletrificação.