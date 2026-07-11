Crise internacional está já a levar a uma contração do investimento público previsto? Sim, dizem os Industriais da Construção Civil e Obras Públicas

Em maio deste ano os concursos lançados registaram uma queda de 44 por cento e os contratos recuaram 30 por cento, em parte devido ao fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas também, segundo Ricardo Gomes, porque "há um refrear dos contratos lançados".

O líder da AICCOPN espera que não seja desde já um "".O representante dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas lembramas só deverá ter um verdadeiro impacto, nomeadamente com o aumento dos preços, dentro de três a seis meses.. Este ano deve acabar a crescer pelo menos 4 por cento, ainda assim abaixo dos 4,4 por cento previstos para 2026.que se nada for feito, o PT2030 seguirá pelo mesmo caminho, até porque "".".".