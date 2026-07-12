Crise internacional: "já há indícios de contenção na implementação dos planos das obras públicas", revela a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas

Em entrevista ao programa, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Ricardo Gomes diz que "" e que, de facto, estão a ser lançados menos concursos.Acrescenta que estão a serNesta entrevista o representante dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas avisa que sRicardo Gomes adianta ao Conversa Capital que asà espera de clarificação das Finanças sobre IVA a 6%.

E revela que a crise no Médio Oriente vai começar a ter impacto dentro de três a seis meses.





Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Maria João Babo, do Jornal de Negócios.





