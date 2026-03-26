CT da RTP diz que Administração propõe aumento de 7,50 euros e apela para mobilização

"A proposta apresentada pela Administração para a revisão do Acordo da Empresa é um insulto deliberado a quem, todos os dias, assegura o serviço público de media. Perante a recomendação do Governo para o setor empresarial do Estado, que aponta para aumentos de 56,58 euros, a Administração responde com 7,50 euros", lê-se num comunicado conjunto da Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP e da Subcomissão de Trabalhadores do Porto, a que a Lusa teve acesso.

A proposta inicial da Administração foi de um aumento de cinco euros.

Segundo a mesma nota, a Administração da estação pública quer ainda eliminar os 3% de desconto para o seguro de complemento de reforma, acabar com o subsídio de deslocação e que o trabalhador tenha que pagar três vezes mais pelo seguro.

Por outro lado, o valor do subsídio de refeição não vai sofrer alterações, "apesar do aumento dos custos nos refeitórios da empresa e fora deles".

A CT da RTP e a subcomissão do Porto assinalaram ainda que a recusa do ministro da Presidência, Leitão Amaro, em atualizar a Contribuição para o Audiovisual, que está indexada à inflação, retira, este ano, aproximadamente seis milhões de euros à empresa.

Desde 2017, a perda acumulada corresponde a 135 milhões de euros.

Para os trabalhadores, o que está em causa é uma "conivência preocupante entre o Conselho de Administração e o Governo no asfixiamento do serviço público de media".

A CT da RTP e a Subcomissão de Trabalhadores do Porto apelam, assim, para a participação no plenário agendado para esta sexta-feira, às 14:30, em Lisboa, no Porto e por meios telemáticos.

"Não estamos perante uma negociação comum, mas perante uma escolha decisiva: ou aceitamos o empobrecimento ou exigimos respeito", vincaram.

A Lusa contactou a RTP e aguarda uma resposta.