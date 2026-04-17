CT diz que greve convocada pela CGTP parou produção na Autoeuropa

"Está tudo parado", disse o representante dos trabalhadores, salientando que, embora ainda sejam conhecidos os números da adesão à greve, a paralisação "obrigou à paragem da produção nos turnos da noite e da manhã" e que o mesmo deverá acontecer no turno da tarde".

A Comissão de Trabalhadores da fábrica da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, tinha anunciado na quinta-feira que iria marcar presença na manifestação convocada para hoje pela CGTP, deixando ainda um apelo para a realização de nova greve geral contra o "pacote laboral `cozinhado´ pelo Governo e pelos patrões e contra os trabalhadores".

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE Sul), afirma que a "Autoeuropa parada é o retrato do pacote laboral rejeitado".

"Esta é prova real de que os trabalhadores já rejeitaram o pacote laboral, nas empresas e na rua, e estão dispostos a continuar a luta até à retirada da proposta na totalidade pelo Governo", salienta o sindicato, em nota enviada à comunicação social.

O SITE Sul adianta também que o turno da noite na Autoeuropa, com início às 23:40 de quinta-feira, "não produziu uma única unidade", que o turno da manhã de hoje, com início às 07:00, também não teve condições para produzir" e que o mesmo deverá acontecer no turno da tarde.

A CGTP, central sindical que convocou a manifestação, divulgou na quarta-feira um comunicado em que acusa o Governo de violar "o direito constitucional de participação" das organizações representativas dos trabalhadores na elaboração da legislação do trabalho, e de estar a afastar "de forma sistemática" das negociações sobre as alterações à lei laboral, dizendo que não recebeu a proposta mais recente do executivo.

O anteprojeto de reforma da legislação laboral, intitulado Trabalho XXI, foi apresentado em 24 de julho de 2025 como uma revisão "profunda" da legislação laboral, contemplando mais de 100 alterações ao Código do Trabalho.