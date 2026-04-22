CTP desafia UGT a dizer se está disponível para um acordo na reforma laboral

O líder das empresas de turismo desafiou o secretário-geral da UGT "a ser claro e a dizer se a UGT está ou não está em condições de assinar um acordo".

"Eu acho que não. Era mais simples dizê-lo", afirmou no final de uma audiência com o Presidente da República, em Lisboa, acrescentando: se a central sindical "não está em condições, então não vale a pena continuarmos".

"Tem de haver um basta. Não estamos a progredir", disse ainda.

O representante da CTP falava no final de uma audiência com o Presidente da República, António José Seguro, sobre a proposta governamental de reforma do Código do Trabalho que entrou na sua reta final sem que os parceiros sociais tenham chegado a um entendimento.

Francisco Calheiros notou que as negociações foram encerradas "já por duas vezes" e que, apesar disso, as partes voltaram à mesa para negociar. Mas agora, "para voltar à mesa é preciso que haja novidades".

"Sabemos exatamente quais são os pontos [por acordar], e ainda são bastantes", acrescentou.

O líder da CTP notou ainda que não houve "da parte da UGT qualquer cedência, mas da parte do Governo e dos empregadores houve bastantes".

Exemplificou com a norma sobre os contratos a prazo, cuja duração se mantém na última versão da proposta.

Francisco Calheiros disse ainda que explicou ao Presidente da República o impacto no turismo causado pela conflitualidade a nível mundial, nomeadamente ao nível dos cancelamentos das companhias aéreas.

"Mais de 90% dos nossos turistas chegam por via aérea. Esperamos que isto tudo seja ultrapassado rapidamente", disse.

Calheiros lamentou ainda as "filas no aeroporto, um péssimo cartão de visita para os turistas".

Para quinta-feira, está prevista uma reunião extraordinária do secretariado nacional da UGT para decidir se a central sindical dá "luz verde" à proposta final de alterações à legislação laboral.

O anteprojeto de reforma da legislação laboral, intitulado "Trabalho XXI", foi apresentado pelo Governo em 24 de julho de 2025 para permitir uma revisão "profunda" da lei laboral, ao contemplar mais de 100 alterações ao Código de Trabalho.