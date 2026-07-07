Cuba sofre apagão à escala nacional

O apagão no país, com cerca de 10 milhões de habitantes, foi noticiado pela estatal Electric Union, que adiantou que a causa está a ser investigada.

O Ministério da Energia e Minas adiantou que ativou protocolos para restaurar o fornecimento de eletricidade.

A disponibilidade de combustível tem estado com problemas desde janeiro, quando o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou sujeitar a taxas alfandegárias qualquer país que venda ou forneça petróleo à ilha.

Os serviços de transporte público foram suspensos na sua maioria e, nos hospitais, foram canceladas dezenas de milhares de cirurgias.

O Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusou os EUA de tentarem "incitar o conflito social ao estrangular o fornecimento de combustível a Cuba".

Cuba só produz 40% do combustível que precisa. Os 730 mil barris de petróleo descarregados por um navio russo em março esgotaram-se no final de abril.

O governo tem racionado o fornecimento de energia, com cortes que chegam a durar mais de 24 horas.

Um apagão em meados de maio afetou as províncias orientais, mas outro em meados de março atingiu toda a ilha.