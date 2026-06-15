Economia
Dados do INE. Passageiros nos aeroportos batem novo recorde de 6,6 milhões em abril
Os aeroportos nacionais movimentaram em abril um novo máximo histórico de 6,6 milhões de passageiros, mais 2,1% em termos homólogos, acumulando uma subida de 3,3% no primeiro quadrimestre, para 21,133 milhões, divulgou hoje o INE.
"Após máximos históricos registados nos primeiros três meses de 2026, abril voltou a atingir um novo máximo histórico no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais", destaca o Instituto Nacional de Estatística (INE).
Segundo detalha, nesse mês desembarcaram, em média, 111,8 mil passageiros por dia, acima dos 109,9 mil registados em abril de 2025, o que representa um crescimento de 1,7%.
Já no acumulado entre janeiro e abril, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 3,3% face a 2025 (+4,1% em 2025), para 21,133 milhões.
Neste período de quatro meses, o aeroporto de Lisboa concentrou 52,0% do total de passageiros movimentados, atingindo 11 milhões, o que representa um crescimento homólogo de 2,6%.
Já o aeroporto do Porto movimentou 5,1 milhões de passageiros (24,0% do total), um crescimento de 7,6%, e o aeroporto de Faro registou 2,3 milhões de passageiros movimentados (11,0% do total), representando um decréscimo homólogo de 3,1%.
Analisando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais até final de abril, o Reino Unido manteve-se o principal país de origem e destino, com aumentos homólogos de 3,3% e 3,4%, respetivamente.
França, Espanha e Alemanha ocuparam a segunda, terceira e quarta posições, respetivamente, enquanto o Brasil completou o grupo dos cinco principais países de origem e Itália o dos cinco principais países de destino.
No que se refere ao movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais, aumentou ligeiramente, 0,6%, entre janeiro e abril, o que compara com uma subida de 0,7% no mesmo período de 2025.
O aeroporto de Lisboa movimentou 63,3 mil toneladas de carga e correio (77,1% do total), correspondendo a um decréscimo homólogo de 1,0%, enquanto nos restantes aeroportos o movimento de carga e correio aumentou 6,5%.
Considerando apenas o mês de abril, os aeroportos nacionais movimentaram 22,0 mil toneladas de carga e correio, uma subida homóloga de 3,2% (-0,01% no mês anterior).
Os dados do INE indicam ainda que, em abril, se registaram 22,2 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais nos aeroportos nacionais, um aumento de 0,7% face a abril de 2025.
Nesse mês, 83,5% dos passageiros desembarcados corresponderam a tráfego internacional, totalizando 2,8 milhões de passageiros (+3,0%).
A Europa manteve-se como a principal origem dos passageiros desembarcados, representando 69,6% do total (+2,4%). O continente americano continuou a ocupar a segunda posição, concentrando 9,3% (+9,4%).
Relativamente aos passageiros embarcados, 83,1% corresponderam a tráfego internacional, num total de 2,7 milhões (+4,0%).
O INE destaca o continente europeu como o principal destino dos passageiros embarcados (70,6% do total), com um crescimento de 5,2% face a abril de 2025, enquanto o continente americano se manteve como o segundo principal destino (8,4% do total; +2,6%).