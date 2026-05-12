Dados do INE. Volume de negócios nos serviços sobe 2,1% no 1.º trimestre

Considerando o Índice de Volume de Negócios nos Serviços deflacionado, a variação homóloga fixou-se em -1,5% até março, contra 0,6% no trimestre anterior.

Apenas no mês de março, o volume de negócios nos serviços, ajustado dos efeitos de sazonalidade e de calendário, registou um aumento homólogo nominal de 4,9%, o que corresponde a uma aceleração de 4,1 pontos percentuais face à taxa registada no mês anterior.

Segundo o INE, o índice nominal, não ajustado dos efeitos de sazonalidade e de calendário, aumentou 6,0% em março, em termos homólogos, "acelerando fortemente" (5,3 pontos percentuais) face à taxa registada em fevereiro.

O índice deflacionado cresceu 0,5%, após a redução homóloga de 2,4% observada no mês precedente.

Na comparação mensal, o índice nominal aumentou 3,0%, contrariando a queda de 0,6% registada no mês precedente.

Em março, os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas ajustados de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de 1,3%, 6,8% e 2,0%, respetivamente (2,0%, 8,5% e -0,5 % em fevereiro).

Por secções, e em termos nominais, o setor dos "transportes e armazenagem" destacou-se, em março, com um dos dois contributos positivos mais elevados (1,7 pontos percentuais), refletindo um crescimento homólogo de 6,5%, mais 4,9 pontos percentuais face a fevereiro.

As Atividades de "consultoria, científicas, técnicas e similares" contribuíram também com 1,7 pontos percentuais, refletindo um crescimento homólogo de 11,7% e invertendo a taxa de variação de -3,3% anotada no mês anterior.

Já as "atividades administrativas e dos serviços de apoio" passaram de uma variação de 4,8% em fevereiro para 3,8% no período em análise, originado um contributo de 0,7 pontos percentuais, enquanto as "atividades imobiliárias" cresceram 10,6% em março, (5,4% em fevereiro), contribuindo com 0,6 pontos percentuais para o índice agregado.

Por sua vez, as "atividades de informação e comunicação" passaram de uma diminuição homóloga de 1,1% em fevereiro para um crescimento de 1,0% em março, resultando num contributo de 0,2 pontos percentuais, e a secção de "alojamento, restauração e similares" inverteu a situação face aos meses precedentes, passando de uma variação de-0,5% em fevereiro para um crescimento de 0,6% em março (com um contributo de 0,1 pontos percentuais).