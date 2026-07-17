Economia
Dados INE. Madeira e Guimarães com preços das casas mais elevados
Nos primeiros três meses do ano, o preço médio das venda de habitação em Portugal foi de 2.337 euros por metro quadrado.
O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou esta sexta-feira que o valor das casas nos concelhos com mais de 100.000 habitantes aumentou nos primeiros três meses deste ano.
Os dados indicam que 11 dos 24 municípios portugueses apresentam aumentos acentuados. Madeira e Guimarães são os dois concelhos a apresentar as maiores subidas no preço das casas, por cada metro quadrado.
Em sentido inverso está o município de Matosinhos que registou a maior descida no arranque do ano.
De acordo com as estatísticas dos Preços da Habitação ao Nível Local, publicadas pelo INE, no primeiro trimestre do 2026, todos os municípios com mais de 100 mil habitantes da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Área Metropolitana do Porto, à exceção de Gondomar e Santa Maria da Feira, registaram preços médios superiores ao valor nacional (2.337 euros/m2).
Por exemplo, Lisboa registou um valor superior a 4.500 euros por metro quadrado (euros/m2), Cascais apresentou o preço de 5.000 euros/m2 e Oeiras de 4.511 euros/m2.
Nos três primeiros meses do ano, foram transacionadas em Portugal 35.953 casas no valor de 2.337 euros/m2.
c/ Lusa
Os dados indicam que 11 dos 24 municípios portugueses apresentam aumentos acentuados. Madeira e Guimarães são os dois concelhos a apresentar as maiores subidas no preço das casas, por cada metro quadrado.
Em sentido inverso está o município de Matosinhos que registou a maior descida no arranque do ano.
De acordo com as estatísticas dos Preços da Habitação ao Nível Local, publicadas pelo INE, no primeiro trimestre do 2026, todos os municípios com mais de 100 mil habitantes da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Área Metropolitana do Porto, à exceção de Gondomar e Santa Maria da Feira, registaram preços médios superiores ao valor nacional (2.337 euros/m2).
Por exemplo, Lisboa registou um valor superior a 4.500 euros por metro quadrado (euros/m2), Cascais apresentou o preço de 5.000 euros/m2 e Oeiras de 4.511 euros/m2.
Nos três primeiros meses do ano, foram transacionadas em Portugal 35.953 casas no valor de 2.337 euros/m2.
c/ Lusa