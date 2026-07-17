Dados INE. Preço médio da venda de casas foi de 2.337 euros por metro quadrado

Dados INE. Preço médio da venda de casas foi de 2.337 euros por metro quadrado

Grande Lisboa, Algarve, Península de Setúbal, Madeira e Área Metropolitana do Porto são as regiões com as casas mais caras.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Nuno Patrício - RTP

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O Instituto Nacional de Estatística (INE) acaba de divulgar os dados referentes ao preço de venda das habitações locais, nos primeiros três meses do ano.

O valor médio dos 35.953 alojamentos familiares transacionados em Portugal foi de 2 337 €/m2, na sequência de uma taxa de variação de 19,8% em relação ao 1.º trimestre do ano passado.
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