Economia
Dados INE. Preço médio da venda de casas foi de 2.337 euros por metro quadrado
Grande Lisboa, Algarve, Península de Setúbal, Madeira e Área Metropolitana do Porto são as regiões com as casas mais caras.
O Instituto Nacional de Estatística (INE) acaba de divulgar os dados referentes ao preço de venda das habitações locais, nos primeiros três meses do ano.
O valor médio dos 35.953 alojamentos familiares transacionados em Portugal foi de 2 337 €/m2, na sequência de uma taxa de variação de 19,8% em relação ao 1.º trimestre do ano passado.