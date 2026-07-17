Dados INE. Preço médio da venda de casas foi de 2.337 euros por metro quadrado

O Instituto Nacional de Estatística (INE) acaba de divulgar os dados referentes ao preço de venda das habitações locais, nos primeiros três meses do ano.





O valor médio dos 35.953 alojamentos familiares transacionados em Portugal foi de 2 337 €/m2, na sequência de uma taxa de variação de 19,8% em relação ao 1.º trimestre do ano passado.