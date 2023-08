Os lucros conjuntos dos seis maiores bancos cresceram cerca de 50 por cento face à primeira metade do ano passado, para quase 2 mil milhões de euros.

A agência de notação financeira afirmou que os ganhos obtidos com os juros compensaram o aumento das provisões, a queda nas receitas de comissões e os maiores custos operacionais do bancos, mas alertou para possíveis problemas para os bancos devido ao agravamento do crédito malparado.



A DBRS admite que Portugal adira ao debate político sobre a nova taxa decretada pelo governo italiano sobre o lucro dos bancos.