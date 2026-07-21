Défice da zona euro e da UE sobe para 3,1% do PIB no 1.º trimestre

Já na comparação com o trimestre anterior, entre janeiro e março, o rácio do défice em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) da área do euro diminuiu ligeiramente face aos 3,2%, enquanto o da União Europeia (UE) diminuiu em comparação com os 3,4% do período anterior.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, a Bulgária (-7,6%) apresentou o maior défice público em função do PIB ajustado sazonalmente, seguida pela Hungria (-6,6%) e Polónia (-5,9%), de acordo com o serviço estatístico da UE.

Por outro lado, Chipre (4,4%), Irlanda (2,4%) e Portugal (0,3%) registaram, nos primeiros três meses do ano, excedentes nas contas públicas.