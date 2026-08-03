Delcy Rodríguez pede à população que poupe água e luz devido a `Superniño`

Numa reunião com autoridades, transmitida pela emissora estatal Venezolana de Televisión, Delcy Rodríguez disse ter pedido "planos específicos" para enfrentar o aumento das temperaturas relacionado com o `Superniño`, um episódio de El Niño de grande intensidade, e a redução dos recursos hídricos, entre os quais a incorporação de 4.800 MW na geração termoelétrica.

Estes megawatts vão somar-se aos que serão incorporados graças aos contratos assinados com empresas como a norte-americana General Electric (GE) Vernova e a norte-americana IMPSA, segundo Rodríguez.

"Estamos a agir para ter, nas próximas semanas, mecanismos de geração elétrica adicionais no nosso país para nos prepararmos, são ações preventivas", afirmou.

A líder chavista, com quase sete meses no poder, após os Estados Unidos terem capturado Nicolás Maduro em Caracas no passado dia 03 de janeiro, ordenou à sua equipa económica que trabalhasse com a agroindústria num plano para preservar a produção de alimentos.

Além disso, fez um apelo aos venezuelanos para aplicarem aquele que considerou "talvez o plano mais importante", o de poupar energia elétrica e água.

"Vamos preparar-nos, é a etapa da preparação, e eu peço que a Venezuela esteja preparada, (...) vamos unir-nos para cuidar da natureza, (...) para que o consumo tanto de energia elétrica como de água seja racional", declarou.

A Venezuela sofre há vários anos de falhas no abastecimento elétrico, das quais o chavismo tem responsabilizado as sanções estrangeiras, enquanto a oposição e peritos asseguram ser o resultado da corrupção e da falta de manutenção.

Rodríguez também assinalou este domingo que o duplo sismo de 24 de junho passado afetou o sistema elétrico, causando danos em torres, linhas de transmissão e na central termoelétrica Termocarabobo, no norte do país, que gerava 600 megawatts.

Nesse sentido, indicou que conseguiram restituir 300 MW desses 600 e que, nas próximas semanas, avançarão para uma "recuperação plena".

Na sexta-feira, Rodríguez reuniu-se com as autoridades do setor para avaliar o estado da rede e "coordenar soluções imediatas perante as complexidades geradas" pelos recentes sismos, informou na altura a equipa de imprensa da mandatária.

O Governo criou este ano uma comissão que ficará encarregue da seleção de empreiteiros no setor elétrico, enquanto o Parlamento, controlado por chavistas, aprovou um projeto de reforma da Lei Orgânica do Sistema e Serviço Elétrico para promover o investimento privado.