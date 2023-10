Se para o Governo a medida teve até aqui efeitos positivos, para os demais partidos não é consensual. Há quem aponte discriminação ou uma resposta errada para combater a espiral inflacionista.





Esta sexta-feira houve um debate morno, no Parlamento, sobre a proposta de lei do Governo, que deverá ser aprovada com os votos a favor da maioria socialista.A partir do próximo ano, como revelou o ministro das Finanças, esta medida deve ser substituída por medidas direcionadas às famílias mais vulneráveis.