Descida das taxas de juro: Lagarde entre otimismo e precaução

No entanto, Christine Lagarde não se compromete com futuras descidas das taxas diretoras, alegando o clima de imprevisibilidade colocado, por exemplo, pela atual escalada das tensões comerciais entre os EUA e diversos países, incluindo o bloco da União Europeia, bem como pelas tensões geopolíticas com a guerra na Ucrânia e os conflitos no Médio Oriente.