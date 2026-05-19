Despesa do SNS com medicamentos subiu mais de 60% desde a pandemia

Os dados do Infarmed indicam que, em 2025, o SNS gastou 2.523,2 milhões de euros em medicamentos nos hospitais e 1.893,8 milhões em comparticipação de fármacos no ambulatório.

No total, a despesa do SNS com medicamentos no ano passado atingiu os 4.417 milhões de euros, longe dos 2.758,6 milhões de 2020, ano em que a pandemia de covid-19 chegou a Portugal.

Deste então, o aumento da despesa com medicamentos nos hospitais tem sido sempre a dois dígitos.

Se em 2020 este valor chegou aos 1.399,2 milhões, em 2021 ultrapassou os 1.571 milhões (+12,3%), em 2022 atingiu os 1.762,1 milhões (+12,1%), em 2023 os 1.959 milhões (+11.2%) e em 2024 totalizou 2,269,2 milhões, com uma subida histórica de 15,8%.

No contexto hospitalar, o Infarmed diz que o crescimento observado está associado, em grande medida, à disponibilização de terapêuticas inovadoras, frequentemente dirigidas a patologias de elevada complexidade, como doenças oncológicas ou raras.

Por área terapêutica, foi a oncologia que teve a maior despesa no ano passado, com 864,5 milhões de euros, um aumento de 16% (mais 119,2 milhões de euros). Esta é igualmente a área que mais peso tem (34%) na despesa total nos hospitais com medicamentos.

No ambulatório, a comparticipação do SNS em medicamentos chegou no ano passado aos 1.893,8 milhões de euros, uma subida de 12,4% (mais 208,4 milhões de euros).

Foram os medicamentos antidiabéticos os responsáveis pela maior despesa do SNS com a comparticipação, chegando quase aos 478,9 milhões de euros.