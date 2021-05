Dia do Trabalhador. 1.º de Maio assinalado por CGTP e UGT

As duas Centrais Sindicais comemoram, pela segunda vez, o 1.º de Maio em pandemia. A UGT assinala a data na Sede, com 60 presenças, numa conferência que também de forma virtual vai abordar os desafios da negociação coletiva. A CGTP mantém as tradicionais manifestação em várias cidades, como no Porto na Avenida dos Aliados e em Lisboa na Alameda Afonso Henriques.