"Diminuir a taxa de esforço? Acho muito bem", defende CEO do BCP

Em entrevista ao programa, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, o CEO do BCP diz que percebe "". Considera que é umae depois do empréstimo continuarem a fazer uma vida equilibrada.

Admite que a medida possa ter algum impacto na concessão de crédito pelo banco, mas refere que, atualmente, a média da taxa de esforço dos empréstimos à habitação no BCP é de 38 por cento, muito longe do máximo de 50 por cento que agora deverá ser reduzido.

Miguel Maya adianta que, ao abrigo da garantia pública no crédito habitação para os jovens, o. Afirma que não está "" preocupado, mesmo quando o preço do imóvel é considerado de risco elevado., apesar de não esperar um aumento significativo, porque para muitas famílias a casa é o seu investimento e a sua verdadeira poupança.". Não antevê qualquer "" ao nível do incumprimento das famílias. O que é preciso é, defende.".. A prioridade deve sere libertar as empresas do excesso de burocracia.até porque há sinais, como por exemplo o desemprego jovem nos 19 por cento, que deviam fazer soar as campainhas. O CEO do BCP considera que "".". Miguel Maya lembra que quem tem a responsabilidade de liderar tem de ouvir e refletir e ter a coragem de decidir mesmo com base em convicções.".