Dinheiro a circular em Moçambique cresceu 6,5% num ano para o equivalente a 946 ME

De acordo com o documento, o dinheiro em circulação no país tinha atingido em dezembro do ano passado o máximo histórico de 71.512 milhões de meticais (965 milhões de euros), após aumentos mensais consecutivos desde março do ano passado.

Em setembro de 2024, Moçambique tinha em circulação 65.936 milhões de meticais (89 milhões de euros) em notas e moedas. Seguiram-se várias quedas mensais consecutivas, apesar da entrada em circulação de uma nova série do metical, a moeda moçambicana, em 16 de junho de 2024.

A retirada de dinheiro de circulação é uma prática habitual da política monetária contracionista, de redução da oferta de moeda, normalmente utilizada pelos bancos centrais para conter a subida de preços.

Os preços em Moçambique sofreram nova deflação em julho, pelo quarto mês consecutivo, a oitava em 15 meses, segundo dados anteriores do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Entretanto, a inflação voltou a subir, com um aumento de 0,47% em outubro, o dobro da subida no mês anterior, mas com a variação homóloga a recuar ligeiramente, para 4,83%, de acordo com o INE.

A inflação acumulada de 2024, segundo dados anteriores do INE, fixou-se nos 4,15%, que compara com os 5,3% de 2023, mas abaixo do pico de quase 13% atingido em julho de 2022.

O Governo prevê que Moçambique feche 2025 com uma inflação em torno de 7%.