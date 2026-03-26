Dinheiro em circulação em Moçambique caiu em janeiro após máximos consecutivos

De acordo com dados estatísticos do Banco de Moçambique, com informação até final de janeiro, o dinheiro em circulação tinha atingido no mês anterior o máximo de 74.937 milhões de meticais (1.021 milhões de euros), com crescimentos mensais consecutivos desde setembro.

No espaço de um ano, o dinheiro em circulação em Moçambique (massa monetária M3, mais ampla) aumentou 3,1%, segundo dados do histórico relatório do banco central, já após a entrada em circulação de uma nova série do metical, a moeda moçambicana, em 16 de junho de 2024.

A retirada de dinheiro de circulação é uma prática habitual da política monetária contracionista, de redução da oferta de moeda, normalmente utilizada pelos bancos centrais para conter a subida de preços.

Os preços em Moçambique aumentaram 3,23% em 2025, segundo dados divulgados anteriormente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), então abaixo do valor atingido no ano anterior.

Moçambique chegou a registar oito recuos mensais (deflação) no índice dos preços ao consumidor, em menos de um ano e meio, quatro dos quais entre abril e julho do 2024, retomando as subidas a partir de agosto.

A inflação acumulada de 2024, segundo dados anteriores do INE, fixou-se em 4,15%, abaixo do valor de 5,3% registado em 2023, mas abaixo do pico de quase 13% atingido em julho de 2022.

O Governo previa para 2025 uma inflação em torno de 7% em Moçambique, tal como a estimativa para 2026.