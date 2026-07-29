Dinheiro físico a circular em Moçambique dispara em maio para máximo de cinco meses

Em abril, o montante tinha sido de 70,8 mil milhões (959 milhões de euros) e em maio de 2025 de 72,4 mil milhões (980 milhões de euros).

O máximo recente foi em dezembro, com 74,9 mil milhões (1.015 milhões de euros), após vários meses de subida. Em janeiro caiu para 69 mil milhões (935 milhões de euros), em fevereiro para 67,6 mil milhões (915 milhões de euros) e em março para 67,4 mil milhões (912 milhões de euros), antes de retomar a trajetória ascendente em abril e maio.

A base monetária atingiu em maio um máximo histórico de 397,2 mil milhões de meticais (5,38 mil milhões de euros), face aos 321 mil milhões (4,34 mil milhões de euros) de abril.

Num ano, o dinheiro físico cresceu cerca de 1%, enquanto a massa monetária mais ampla (M3) subiu quase 7%, de 819,6 mil milhões (11,1 mil milhões de euros) em maio de 2025 para 876,6 mil milhões (11,9 mil milhões de euros) em maio de 2026.

O banco central manteve a taxa de juro de referência em 9,25%, aumentou as reservas obrigatórias em moeda nacional de 29% para 39% e admitiu que a inflação poderá chegar a dois dígitos devido à crise dos combustíveis.