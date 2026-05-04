Dívida pública sobe para 91% do PIB no 1.º trimestre

Segundo o Banco de Portugal (BdP), em março de 2026 a dívida pública totalizava perto de 283.183 milhões de euros, mais 471 milhões de euros do que em fevereiro.

De acordo com o banco central, esta evolução refletiu, sobretudo, o incremento das responsabilidades em depósitos (+400 milhões de euros), em particular, o acréscimo dos certificados de aforro (+300 milhões de euros) e dos depósitos de entidades públicas no Tesouro (+300 milhões de euros).

Já os certificados do Tesouro, pelo contrário, reduziram-se em 200 milhões de euros.

Em março, os títulos de dívida aumentaram 100 milhões de euros, com evoluções distintas por maturidade: os títulos de longo prazo cresceram 1.000 milhões de euros, enquanto os de curto prazo diminuíram 900 milhões de euros.