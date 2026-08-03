Dívida pública sobe para 92,9%. Governo mantém previsão de recuo em 2026

Os dados do Banco de Portugal mostram que, em junho, a dívida do Estado ascendia a 293,9 mil milhões de euros, num acréscimo de 5,2 mil milhões de euros face a maio.

O gabinete de Miranda Sarmento sublinha, tal como o Banco de Portugal, que, “deduzindo os depósitos das Administrações Públicas, a dívida pública reduziu-se 1,3 mil milhões para 262,5 mil milhões de euros, correspondendo a cerca de 83 por cento do PIB”.



Os dados "apontam ainda para um aumento de 5,2 mil milhões de euros, em concreto uma subida de 500 milhões das responsabilidades em depósitos, sobretudo em Certificados de Aforro (600 milhões de euros), e dos títulos de dívida (4,7 mil milhões de euros), principalmente de longo prazo”. O Governo lembra que no mês passado o país reembolsou cerca de dez mil milhões de euros de uma linha de obrigações de Tesouro a vencer.

c/ Lusa

A dívida pública na ótica de Maastricht, ou seja, aquela que é tida em conta pela Comissão Europeia, aumentou, no segundo trimestre do ano, para 92,9 por cento do Produto Interno Bruto, revelou esta segunda-feira o Banco de Portugal.Nos primeiros três meses de 2026, o rácio da dívida pública sobre o PIB era de 91 por cento., indica o banco central,Os ativos em depósitos das Administrações Públicas somaram, assim, 31,4 mil milhões de euros, mais 6,6 mil milhões do que em maio:Em comunicado, o Ministério das Finanças veio precisamente explicar o agravamento da dívida pública com a acumulação de depósitos associada ao plano de amortizações, reiterando a confiança na sua previsão de redução do rácio para 87,5 por cento do PIB., sustentam as Finanças.Em 2025, o rácio da dívida pública sobre o PIB foi de 89,7 por cento, ficando pela primeira vez em 16 anos abaixo dos 90 por cento.