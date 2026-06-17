Economia
Dominado incêndio em fábrica de calçado em Felgueiras
O incêndio que deflagrou hoje numa fábrica de calçado na freguesia de Margaride, em Felgueiras, no distrito do Porto, estava às 07:30 dominado, disse fonte da proteção civil, indicando que não há vítimas.
Fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa disse à agência Lusa que o fogo, cujo alerta foi dado às 04:33, ficou confinado à fábrica de calçado.
Às 07:34, estavam no local 41 operacionais, com apoio de 13 veículos, dos bombeiros de Felgueiras e outras corporações.