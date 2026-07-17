Douro aumenta produção de vinho do Porto para as 76 mil pipas

O benefício de 76 mil pipas (550 litros cada) de mosto para produção de vinho do Porto foi o principal resultado do comunicado de vindima aprovado hoje pelo conselho interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), que esteve reunido no Peso da Régua, distrito de Vila Real.

Em 2025, o quantitativo foi fixado nas 75 mil pipas.

O presidente do IVDP, Gilberto Igrejas, realçou o acordo entre produção e comércio, o que, na sua opinião, mostra que os conselheiros "avaliam bem a situação atual".

"E esta unanimidade prevê, desde logo à partida, que de alguma forma haja aqui um compromisso entre a produção e o comércio para aquilo que é a quantidade a beneficiar este ano, por forma a que possamos ter uma região mais valorizada em prol da sustentabilidade económica, social e ambiental de todos os agricultores", afirmou.

No Douro, o benefício desceu das 104 mil pipas em 2023, para as 90 mil em 2024 e as 75 mil em 2025, numa quebra em três anos de 29 mil pipas.

Cada pipa de vinho do Porto pode corresponder a uma média de mil euros pagos aos viticultores, sendo o benefício uma das principais fontes de rendimento dos produtores durienses.