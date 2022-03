"É muito bom ter planos alternativos" ao abastecimento considera CEO da REN

"Achamos que tudo o que está a ser feito, está a ser bem feito, mas estamos em situação de grande perigo, pode mudar dia a dia, achamos que é muito bom ter planos alternativos", disse Rodrigo Costa aos jornalistas, durante a conferência de imprensa sobre os resultados de 2021 da REN, quando questionado sobre a hipótese de reativar as centrais termoelétricas a carvão de Sines e do Pego, desativadas em janeiro e novembro no ano passado.

O responsável realçou que o desenho da infraestrutura elétrica "está feito para acomodar grandes surpresas" e que "até agora, a resposta tem sido boa", recusando-se a opinar sobre uma decisão que cabe ao Governo tomar, embora tenha admitido que a REN é ouvida nestas matérias e participa "em todos esses fóruns" de discussão.

Na semana passada, o Expresso noticiou que a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a REN têm estado a estudar a possibilidade de reabertura das centrais a carvão de Sines e do Pego, para acautelar um cenário de emergência para o sistema elétrico nacional, e que o Governo descarta essa possibilidade.

"O que acho é que temos de estar preparados para qualquer cenário. Quando a guerra [na Ucrânia] aconteceu, Portugal já tinha desligado as centrais a carvão", sublinhou o CEO da REN.

Rodrigo Costa referiu que a seca que Portugal atravessa, e que afeta a produção hidroelétrica, "está a melhorar um pouco" e que o sistema de interligação com Espanha "está a funcionar muito bem".

"Tenho imensa confiança que estamos preparados para aquilo que estamos neste momento a atravessar", acrescentou o responsável.

Os lucros da REN desceram 11,1% em 2021, face ao ano anterior, para 97,2 milhões de euros, de acordo com o relatório dos resultados de 2021 enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).