É preciso encontrar um quadro estável e que a posição do Chega fique clara antes das eleições

Pedro Mota Soares, antigo ministro do Governo PSD-CDS/PP, até concorda que se realizem eleições antecipadas para "refrescar a legitimidade," mas espera que seja possível encontrar um quadro estável.Considera que a decisão do primeiro-ministro foi uma decisão pessoal "em circunstâncias anormais" e quanto ao papel da justiça lembra que o que não pode haver são interferências.Nesta entrevista, o Secretario Geral da APRITEL deixa ainda ficar um aviso ao próximo governo em relação à Huawei e ao facto de estar a contestar em tribunal a exclusão do 5G. Segundo Pedro Mota Soares, qualquer alteração que haja não pode implicar uma sobrecarga de custos para os privados.



Entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e de Hugo Neutel (Jornal de Negócios).