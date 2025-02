Economia alemã continua estagnada e terá crescimento mínimo no 1.º trimestre

No boletim mensal de fevereiro, publicado hoje, os economistas do Bundesbank afirmam que "tudo considerado, a economia poderá crescer no primeiro trimestre".

Mas "na tendência básica, a economia alemã continua como antes, presa na estagnação", acrescenta o banco central alemão.

O Bundesbank sublinha que o enfraquecimento acentuado das exportações é um dos fatores que travam o crescimento económico da Alemanha.

"O consumo privado está a beneficiar do forte crescimento dos salários. No entanto, as perspetivas do mercado de trabalho estão a piorar", o que faz com que a insegurança dos consumidores aumente e o consumo privado diminua, segundo os economistas do Bundesbank.

A produção na indústria também voltou a cair, enquanto a situação no setor da construção melhorou.

"Dado o agravamento da sua posição concorrencial, a indústria alemã não pôde beneficiar do crescimento dos mercados de vendas no estrangeiro", afirma o Bundesbank.

As exportações alemãs e a produção industrial são a principal preocupação do Bundesbank, especialmente o setor automóvel e os setores de energia intensiva.

A produção industrial caiu acentuadamente em dezembro devido à fraca produção automóvel. Excluindo estes setores, a produção industrial teria aumentado.

"A procura de produtos industriais alemães é fraca", como mostra a queda das encomendas recebidas no setor da indústria transformadora em janeiro.

A utilização da capacidade no setor industrial alemão tem vindo a diminuir desde outubro de 2022.