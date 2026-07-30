Economia
Economia cresce 2,5% no segundo trimestre
"O contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu, em resultado do abrandamento do investimento, enquanto o consumo privado acelerou", escreve o Instituto Nacional de Estatística.
O Produto Interno Bruto acelerou, no segundo trimestre do ano, para 2,5 por cento em termos homólogos e 0,8 por cento em cadeia. A estimativa rápida para o desempenho da economia foi esta quinta-feira divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística.
"O Produto Interno Bruto (PIB), em volume, registou uma variação homóloga de 2,5 por cento no segundo trimestre de 2026, após um crescimento de 2,4 por cento no trimestre anterior", lê-se no destaque do INE."A procura externa líquida registou um contributo menos negativo, verificando-se uma aceleração mais pronunciada nas exportações de bens e serviços que nas importações de bens e serviços", aponta o instituto.
"O Produto Interno Bruto (PIB), em volume, registou uma variação homóloga de 2,5 por cento no segundo trimestre de 2026, após um crescimento de 2,4 por cento no trimestre anterior", lê-se no destaque do INE."A procura externa líquida registou um contributo menos negativo, verificando-se uma aceleração mais pronunciada nas exportações de bens e serviços que nas importações de bens e serviços", aponta o instituto.
Relativamente ao primeiro trimestre de 2026, o PIB teve um crescimento de oito décimas, na sequência da variação de 0,1 por cento no trimestre anterior.
"O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB passou a positivo, com as importações de bens e serviços a registarem um abrandamento mais significativo que as exportações de bens e serviços", ainda de acordo com o INE."O contributo da procura interna manteve-se positivo, mas inferior ao observado no primeiro trimestre, verificando-se uma diminuição do investimento e um crescimento mais intenso do consumo privado".
A 15 de julho, no Parlamento, o ministro das Finanças havia já antecipado uma melhoria do PIB. Diante da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, Joaquim Miranda Sarmento acenava então com números "francamente positivos com a aceleração do consumo, do investimento e das exportações".
c/ Lusa
"O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB passou a positivo, com as importações de bens e serviços a registarem um abrandamento mais significativo que as exportações de bens e serviços", ainda de acordo com o INE."O contributo da procura interna manteve-se positivo, mas inferior ao observado no primeiro trimestre, verificando-se uma diminuição do investimento e um crescimento mais intenso do consumo privado".
A 15 de julho, no Parlamento, o ministro das Finanças havia já antecipado uma melhoria do PIB. Diante da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, Joaquim Miranda Sarmento acenava então com números "francamente positivos com a aceleração do consumo, do investimento e das exportações".
c/ Lusa