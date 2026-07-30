Economia cresce 2,5% no segundo trimestre

"A procura externa líquida registou um contributo menos negativo, verificando-se uma aceleração mais pronunciada nas exportações de bens e serviços que nas importações de bens e serviços", aponta o instituto.

Relativamente ao primeiro trimestre de 2026, o PIB teve um crescimento de oito décimas, na sequência da variação de 0,1 por cento no trimestre anterior.



"O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB passou a positivo, com as importações de bens e serviços a registarem um abrandamento mais significativo que as exportações de bens e serviços", ainda de acordo com o INE. "O contributo da procura interna manteve-se positivo, mas inferior ao observado no primeiro trimestre, verificando-se uma diminuição do investimento e um crescimento mais intenso do consumo privado".



A 15 de julho, no Parlamento, o ministro das Finanças havia já antecipado uma melhoria do PIB. Diante da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, Joaquim Miranda Sarmento acenava então com números "francamente positivos com a aceleração do consumo, do investimento e das exportações".



c/ Lusa

