Economia da Coreia do Norte a recuperar sobre os ombros de Pequim e Moscovo

A Air China retomou os voos diretos entre Pequim e Pyongyang em março, após uma suspensão de seis anos, e os serviços ferroviários diários também foram retomados.

Em fevereiro, o líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu, num congresso, melhorar o nível de vida da população, afirmando que o país tinha ultrapassado as suas "piores dificuldades" nos últimos cinco anos e estava a entrar numa fase de "otimismo e confiança no futuro".





c/ agências

A economia da Coreia do Norte está a mostrar sinais de recuperação à medida que Pyongyang reforça os seus laços com a Rússia e a China, afirmou o Ministério da Unificação da Coreia do Sul num relatório enviado à AFP esta sexta-feira.Estas relações estão a ajudar a melhorar as despectivas económicas, com a Coreia do Norte a ter aparentemente "superado um período de contração" e "entrado numa fase de recuperação gradual", segundo o Ministério sul-coreano.Segundo vários especialistas, Pyongyang recebe ajuda económica e tecnológica de Moscovo em troca do envio de tropas norte-coreanas para a linha da frente da guerra na Ucrânia.O país não divulga números oficiais do seu Produto Interno Bruto (PIB), mas Seul estima que o seu PIB nominal ronde os 30 mil milhões de dólares (cerca de 28 milhões de euros) em 2024.